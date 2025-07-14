На автозаправочной станции в Жамбылской области едва не произошло масштабное ЧП, передает BAQ.KZ. Пламя охватило легковую машину и сразу три колонки с топливом — но благодаря молниеносной реакции спасателей трагедии удалось избежать. Сообщение о пожаре на АЗС в селе Кордай поступило на пульт ДЧС вечером. К моменту прибытия огнеборцев автомобиль уже полыхал, а огонь перекинулся на оборудование заправки.

Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание удалось быстро локализовать и ликвидировать. К счастью, пострадавших и жертв нет. Причина пожара устанавливается, - сообщил официальный Telegram-канал МЧС РК "112".



Фото пресс-службы МЧС

Огнеопасная ситуация могла закончиться взрывом, но пожарные сработали слаженно и быстро: очаг возгорания был локализован и полностью потушен до того, как огонь успел достичь резервуаров с горючим. Спасатели в очередной раз напоминают: на автозаправках важно соблюдать элементарные правила безопасности — от них зависят не только автомобили, но и человеческие жизни.