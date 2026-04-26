Взрыв едва не произошёл из-за пожара под Алматы

В Алматинской области спасатели предотвратили возможную трагедию во время пожара в многоквартирном доме, передает BAQ.kz.

Сообщение о возгорании поступило на пульт 112 из Талгарского района, села Кайнар. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на первом этаже четырёхэтажного жилого дома.

Прибывшие на место пожарные в ходе тушения вынесли из квартиры пять газовых баллонов — четыре объёмом по 50 литров и один на 27 литров. Их своевременное удаление позволило избежать возможного взрыва.

Также спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры.