Взрыв едва не произошёл из-за пожара под Алматы
Это позволило избежать возможного взрыва.
Сегодня 2026, 00:40
Сегодня 2026, 00:40Сегодня 2026, 00:40
Фото: МЧС РК
В Алматинской области спасатели предотвратили возможную трагедию во время пожара в многоквартирном доме, передает BAQ.kz.
Сообщение о возгорании поступило на пульт 112 из Талгарского района, села Кайнар. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на первом этаже четырёхэтажного жилого дома.
Прибывшие на место пожарные в ходе тушения вынесли из квартиры пять газовых баллонов — четыре объёмом по 50 литров и один на 27 литров. Их своевременное удаление позволило избежать возможного взрыва.
Также спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры.