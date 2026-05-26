Взрыв газа произошел в частном доме в Актобе
Погибла женщина.
Сегодня 2026, 21:02
Фото: instagram.com/aqtobe_sergek
В Актобе произошел взрыв газовоздушной смеси в частном доме.
По данным ДЧС Актюбинской области, трагедия случилась в районе Алматы по улице Турксиб.
По предварительно информации, причиной происшествия стала утечка природного газа. После хлопка произошло обрушение жилого дома площадью около 100 квадратных метров.
На месте происшествия спасатели обнаружили погибшую женщину.
Сейчас на месте работают сотрудники ДЧС, полиции и экстренных служб. К аварийно-спасательным работам также привлечены специалисты Центра медицины катастроф, оперативно-спасательного отряда и кинологический расчет.
Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять все обстоятельства произошедшего.
