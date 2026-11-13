Взрыв газа в кафе Актобе: есть пострадавшие
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В Актобе в кафе на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушилась пристройка, начался пожар, а в самом доме выбило окна. Два человека пострадали и были доставлены в больницу, передаёт BAQ.KZ.
Происшествие случилось 13 ноября в 10:28 по адресу: проспект Тәуелсіздік, 14/1.
По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области, после хлопка газовоздушной смеси обрушилась пристройка к зданию кафе. Вслед за этим возник пожар. Ударной волной также повредило оконные конструкции пятиэтажного жилого дома.
На место оперативно прибыли пожарные и спасатели. Для ликвидации последствий происшествия задействовали 45 сотрудников ДЧС и 10 единиц специальной техники.
«В 10:53 горение полностью ликвидировано. В результате происшествия пострадали два человека, они доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу», – сообщили в ДЧС области.
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Пожар удалось потушить за 25 минут с момента происшествия.
По официальным данным, погибших нет. Состояние двух пострадавших и характер полученных ими травм пока не уточняются.
На месте находится начальник областного Департамента по чрезвычайным ситуациям. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Пока неизвестно, что именно привело к образованию и воспламенению газовоздушной смеси. Официальных выводов о причинах происшествия ещё нет.
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