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Взрыв на автомойке в Семее: загорелись грузовик и два жилых дома

22 Сентября 2026, 19:00
АВТОР
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Кадр из видео МЧС 22 Сентября 2026, 19:00
22 Сентября 2026, 19:00
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Фото: Кадр из видео МЧС

В Семее на территории автомойки произошел взрыв газгольдера. После этого огонь распространился на грузовой автомобиль и два частных жилых дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел на улице Сосновой в северной части города. Возгорание началось в одноэтажном здании автомойки.

По данным МЧС, газгольдер взорвался еще до прибытия пожарных подразделений.

«Установлено, что огонь распространился на грузовой автомобиль и два частных жилых дома. Площадь пожара устанавливается. Информация о пострадавших не поступала», – сообщили в ведомстве.

На месте работают силы и средства МЧС по повышенному рангу вызова. Для тушения обеспечена бесперебойная подача воды, создан штаб пожаротушения.

Пожарные продолжают ликвидацию возгорания.

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