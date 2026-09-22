Взрыв на автомойке в Семее: загорелись грузовик и два жилых дома
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В Семее на территории автомойки произошел взрыв газгольдера. После этого огонь распространился на грузовой автомобиль и два частных жилых дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.
Инцидент произошел на улице Сосновой в северной части города. Возгорание началось в одноэтажном здании автомойки.
По данным МЧС, газгольдер взорвался еще до прибытия пожарных подразделений.
«Установлено, что огонь распространился на грузовой автомобиль и два частных жилых дома. Площадь пожара устанавливается. Информация о пострадавших не поступала», – сообщили в ведомстве.
На месте работают силы и средства МЧС по повышенному рангу вызова. Для тушения обеспечена бесперебойная подача воды, создан штаб пожаротушения.
Пожарные продолжают ликвидацию возгорания.
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