Взрыв на автомойке в Семее: загорелись грузовик и два жилых дома

В Семее на территории автомойки произошел взрыв газгольдера. После этого огонь распространился на грузовой автомобиль и два частных жилых дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел на улице Сосновой в северной части города. Возгорание началось в одноэтажном здании автомойки.

По данным МЧС, газгольдер взорвался еще до прибытия пожарных подразделений.

«Установлено, что огонь распространился на грузовой автомобиль и два частных жилых дома. Площадь пожара устанавливается. Информация о пострадавших не поступала», – сообщили в ведомстве.

На месте работают силы и средства МЧС по повышенному рангу вызова. Для тушения обеспечена бесперебойная подача воды, создан штаб пожаротушения.

Пожарные продолжают ликвидацию возгорания.