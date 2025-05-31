По информации акимата Атырауской области, всего в результате пожара пострадали 16 человек. По состоянию на 31 мая 5 человек продолжают лечение в районной больнице, 6 человек были отпущены домой для амбулаторного лечения, ещё 3 пациента переведены в областную больницу, передает BAQ.KZ.

- В настоящее время мы оказываем медицинскую помощь 5 пациентам в возрасте от 25 до 75 лет. Площадь ожогов составляет от 5 до 22 процентов. Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет, - сообщил директор Жылыойской районной больницы Асулан Абдрахманов.

Фото: акимат Атырауской области. Заместитель акима Атырауской области, аким Жылыойского района Жумабек Каражанов и представители ДЧС навестили пострадавших в больнице.

По поручению акима Атырауской области 30 мая в город Кульсары были направлены 4 врача из Атырау для оказания помощи пострадавшим.

По предварительной информации представителей Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, взрыв произошёл в момент заправки автогазом из газовоза в резервуар. В результате пожара сгорели два здания, огонь охватил площадь в 450 квадратных метров.

- В настоящее время для установления причины пожара на месте работают трое специалистов из областного департамента и трое сотрудников районного отдела по ЧС, - сообщил заместитель начальника ДЧС Атырауской области Нариман Утешов.

Для тушения пожара были мобилизованы 81 человек и 17 единиц техники. Возгорание было полностью ликвидировано в 21:47.

Со стороны акимата Жылыойского района семьям погибших будет оказана необходимая помощь.

Напомним, в результате взрыва на АЗС погибли два человека.