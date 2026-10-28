Взрыв на границе Колумбии и Венесуэлы: пострадали четверо полицейских
Инцидент произошёл в городе Кукута, также повреждены несколько автомобилей.
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Как минимум четыре полицейских пострадали при взрыве бомбы в колумбийской провинции Норте-де-Сантандер, граничащей с Венесуэлой. В результате происшествия также были повреждены несколько транспортных средств.
По данным Associated Press, о случившемся сообщил губернатор провинции Уильям Вильямисар в социальной сети X.
Взрыв произошёл в городе Кукута перед местным отделением налогового управления, недалеко от международного моста Франсиско де Паула де Сантандер, который соединяет Колумбию и Венесуэлу.
Инцидент произошёл на фоне усиления борьбы колумбийских властей с преступными бандами и повстанческими группировками. Утром 27 октября в ходе специальной операции в Медельине задержали 135 человек, подозреваемых в торговле наркотиками и организации сетей торговли людьми.
После вступления в должность в августе президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья приостановил мирные переговоры с оставшимися в стране повстанческими группировками. Он заявил, что за последние четыре года переговоры не принесли существенных результатов, а вооружённые банды использовали перемирие с правительством для укрепления своих позиций в сельских районах.
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