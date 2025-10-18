На оборонном предприятии "Авангард" в городе Стерлитамак (Башкортостан) произошёл взрыв, в результате которого погибли три человека, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По данным премьер-министра региона Андрея Назарова, ещё девять человек получили ранения, из них пятеро остаются в больнице.

"В больнице в итоге оказались девять человек, но четверо уже отпущены домой. Ещё пятеро, по состоянию на утро, продолжают лечение", — сообщил Назаров.

На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства инцидента устанавливаются.