Взрыв на оборонном заводе в Башкортостане унес жизни трёх человек
На месте происшествия работают экстренные службы.
Сегодня, 14:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:17Сегодня, 14:17
33Фото: Pixabay.com
На оборонном предприятии "Авангард" в городе Стерлитамак (Башкортостан) произошёл взрыв, в результате которого погибли три человека, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
По данным премьер-министра региона Андрея Назарова, ещё девять человек получили ранения, из них пятеро остаются в больнице.
"В больнице в итоге оказались девять человек, но четверо уже отпущены домой. Ещё пятеро, по состоянию на утро, продолжают лечение", — сообщил Назаров.
На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Самое читаемое
- Цены на бензин и дизтопливо в Казахстане зафиксированы на уровне 16 октября — Минэнерго
- Венгрия отказалась арестовывать Путина в случае его визита в Будапешт на встречу с Трампом
- Иллюзия контроля? Как бизнес отреагировал на инициативу МВД об ограничении продажи алкоголя
- Бектенов провел заседание "Самрук-Қазына" с участием цифрового члена SKAI
- Вредно и небезопасно: в Астане полицейские призвали жителей не кормить голубей