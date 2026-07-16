В Астане на улице Шары Жиенкуловой произошел хлопок газовоздушной смеси в заведении по приготовлению тандырной самсы. Инцидент случился на территории рынка в двухэтажном административном здании, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, причиной происшествия стала разгерметизация композитного газового баллона объемом 50 литров.

Марк Брюшко/BAQ.KZ

Марк Брюшко/BAQ.KZ

Марк Брюшко/BAQ.KZ

Есть пострадавшие

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС и сотрудники полиции.

Марк Брюшко/BAQ.KZ

Во время разведки спасатели обнаружили трех пострадавших, которых доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Марк Брюшко/BAQ.KZ

Марк Брюшко/BAQ.KZ

После хлопка произошло частичное обрушение потолочного перекрытия и дверного проема в помещении, где готовили тандырную самсу.

Марк Брюшко/BAQ.KZ

Что рассказали владельцы

Корреспондент BAQ.KZ связалась с владельцами двух соседних заведений, специализирующихся на приготовлении тандырной самсы.

Марк Брюшко/BAQ.KZ

Владелец кафе, где произошел хлопок, подтвердил факт происшествия, однако от подробных комментариев отказался.

"Комментариев не даю", – сообщил он, добавив, что находится в полиции.

Владелец соседнего заведения рассказал, что происшествие произошло не у него.

"Это произошло у соседей. У нас взрыва не было", – сообщил он.

Марк Брюшко/BAQ.KZ

По его словам, в его кафе не используют газовые баллоны.

"У нас газа нет, мы готовим на дровах", – пояснил предприниматель.

Он также рассказал, что ударной волной в его заведении были повреждены оборудование и отдельные конструкции здания. При этом никто из сотрудников кафе не пострадал.

Причины выясняют

В настоящее время на месте продолжают работать экстренные службы. Обстоятельства и точные причины происшествия устанавливаются.

По предварительной версии МЧС, хлопок произошел вследствие разгерметизации газового баллона в помещении по приготовлению тандырной самсы, расположенном на первом этаже здания.