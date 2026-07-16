В Астане мощный хлопок: в кафе обрушился потолок, есть пострадавшие
Во время разведки спасатели обнаружили трех пострадавших, которых доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
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В Астане на улице Шары Жиенкуловой произошел хлопок газовоздушной смеси в заведении по приготовлению тандырной самсы. Инцидент случился на территории рынка в двухэтажном административном здании, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, причиной происшествия стала разгерметизация композитного газового баллона объемом 50 литров.
Есть пострадавшие
На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС и сотрудники полиции.
Во время разведки спасатели обнаружили трех пострадавших, которых доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
После хлопка произошло частичное обрушение потолочного перекрытия и дверного проема в помещении, где готовили тандырную самсу.
Что рассказали владельцы
Корреспондент BAQ.KZ связалась с владельцами двух соседних заведений, специализирующихся на приготовлении тандырной самсы.
Владелец кафе, где произошел хлопок, подтвердил факт происшествия, однако от подробных комментариев отказался.
"Комментариев не даю", – сообщил он, добавив, что находится в полиции.
Владелец соседнего заведения рассказал, что происшествие произошло не у него.
"Это произошло у соседей. У нас взрыва не было", – сообщил он.
По его словам, в его кафе не используют газовые баллоны.
"У нас газа нет, мы готовим на дровах", – пояснил предприниматель.
Он также рассказал, что ударной волной в его заведении были повреждены оборудование и отдельные конструкции здания. При этом никто из сотрудников кафе не пострадал.
Причины выясняют
В настоящее время на месте продолжают работать экстренные службы. Обстоятельства и точные причины происшествия устанавливаются.
По предварительной версии МЧС, хлопок произошел вследствие разгерметизации газового баллона в помещении по приготовлению тандырной самсы, расположенном на первом этаже здания.
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