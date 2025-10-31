На военной базе Альварес де Сотомайор в городе Виатор (провинция Альмерия, Испания) произошёл взрыв, в результате которого погиб один человек, ещё один получил тяжёлые ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Известия.

По данным экстренных служб, инцидент произошёл в районе тренировочного лагеря. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, полиция, гражданская гвардия и бригада скорой помощи. Для эвакуации раненого был задействован вертолёт.

Причины взрыва пока не установлены.

Как отмечает Okdiario, военная база Альварес де Сотомайор является главным учебным центром испанского легиона, где проходят регулярные учения с использованием боевых патронов и взрывчатых веществ.