  Взрыв на южнокорейском судне произошел в Ормузском проливе

На борту находились 24 человека.

Сегодня 2026, 01:34
Сегодня 2026, 01:34
Фото: Pixabay.com

В Ормузском проливе на судне южнокорейской судоходной компании произошел взрыв, который вызвал пожар, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По данным МИД Южной Кореи, инцидент произошел у берегов ОАЭ в акватории пролива. На борту находились 24 человека - шесть граждан Южной Кореи и 18 иностранных моряков.

Отмечается, что на данный момент пострадавших нет. Обстоятельства взрыва, а также степень повреждений судна выясняются.

Судно, о котором идет речь, - грузовой корабль HMM Namu длиной около 180 метров, плавающий под флагом Панамы.

