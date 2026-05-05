Взрыв на южнокорейском судне произошел в Ормузском проливе
На борту находились 24 человека.
Сегодня 2026, 01:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 01:34Сегодня 2026, 01:34
39Фото: Pixabay.com
В Ормузском проливе на судне южнокорейской судоходной компании произошел взрыв, который вызвал пожар, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
По данным МИД Южной Кореи, инцидент произошел у берегов ОАЭ в акватории пролива. На борту находились 24 человека - шесть граждан Южной Кореи и 18 иностранных моряков.
Отмечается, что на данный момент пострадавших нет. Обстоятельства взрыва, а также степень повреждений судна выясняются.
Судно, о котором идет речь, - грузовой корабль HMM Namu длиной около 180 метров, плавающий под флагом Панамы.
Самое читаемое
- Нацбанк Казахстана опубликовал курсы валют на 3 мая
- Касым-Жомарт Токаев проверил условия содержания лошадей в президентской конюшне
- Лжесотрудник ДЭР задержан за мошенничество
- Мировой эксперт Кай-Фу Ли провёл обучение перед GITEX AI 2026
- Извержение вулкана Майон затронуло более 50 деревень на Филиппинах