Взрыв на заводе авиационного оборудования произошел во Франции

На юго-западе Франции произошел взрыв на заводе Safran Blagnac рядом с Тулузой, в результате инцидента пострадали двое сотрудников предприятия, передает BAQ.KZ со ссылкой на газету La Depeche.

Safran Blagnac принадлежит компании Safran Ventilation Systems. Предприятие разрабатывает, производит и обслуживает электрические вентиляторы, клапаны и компрессоры для клиентов в авиационном и оборонном секторе.

Согласно информации, взрыв произошел утром в испытательном цехе, где проводилась проверка оборудования, использующего сжатый воздух. По данным издания, два человека серьезно пострадали от удара взрывной волны и были госпитализированы, еще двое работников получили легкие травмы.

Уточняется, что все сотрудники завода были эвакуированы, работа приостановлена. Ведется расследование обстоятельств инцидента.