Сегодня в Усть-Каменогорске на улице Протозанова произошёл пожар в пристроенной к зданию шашлычной, передает BAQ.kz.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 32 квадратных метра.

Пожар был быстро локализован и полностью ликвидирован.

Во время тушения из зоны пожара спасатели вынесли газовый баллон, что позволило предотвратить возможный взрыв и избежать более серьёзных последствий.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.