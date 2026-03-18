  • Главная
  • Новости
  • Взрыв в шашлычной удалось предотвратить при пожаре в Усть-Каменогорске

Площадь возгорания составила 32 квадратных метра.

Вчера 2026, 23:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Вчера 2026, 23:01
Фото: МЧС РК

Сегодня в Усть-Каменогорске на улице Протозанова произошёл пожар в пристроенной к зданию шашлычной, передает BAQ.kz.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 32 квадратных метра.

Пожар был быстро локализован и полностью ликвидирован.

Во время тушения из зоны пожара спасатели вынесли газовый баллон, что позволило предотвратить возможный взрыв и избежать более серьёзных последствий.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Наверх