Взрыв в шашлычной удалось предотвратить при пожаре в Усть-Каменогорске
Площадь возгорания составила 32 квадратных метра.
Вчера 2026, 23:01
Вчера 2026, 23:01Вчера 2026, 23:01
Фото: МЧС РК
Сегодня в Усть-Каменогорске на улице Протозанова произошёл пожар в пристроенной к зданию шашлычной, передает BAQ.kz.
По данным МЧС, площадь возгорания составила 32 квадратных метра.
Пожар был быстро локализован и полностью ликвидирован.
Во время тушения из зоны пожара спасатели вынесли газовый баллон, что позволило предотвратить возможный взрыв и избежать более серьёзных последствий.
Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
