Взрыв прогремел на фабрике фейерверков в Китае: есть погибшие
В результате трагедии погибли 21 человек, ещё 61 получил ранения.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В городе Люян китайской провинции Хунаньпроизошёл мощный взрыв на фабрике по производству фейерверков Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, передает BAQ.kz со ссылкой на СП.
В результате трагедии погибли 21 человек, ещё 61 получил ранения.
Взрыв случился около 16:40 по местному времени. Люян известен как один из центров производства фейерверков в стране.
После происшествия в небо поднялись большие облака дыма, а часть зданий на территории предприятия была разрушена.
На место аварии были направлены спасательные службы. В операции участвовали около 500 человек и специальные роботы, которые обследовали разрушенную территорию. Спасатели работали по секторам из-за опасности повторных взрывов.
Особую угрозу представляли склады с чёрным порохом, поэтому власти эвакуировали жителей ближайших районов. Также были установлены зоны безопасности: в радиусе 1 км – спасательная зона, в радиусе 3 км – контрольная зона.
Руководитель компании был задержан. Сейчас ведётся расследование причин взрыва.
Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал быстро выяснить причины трагедии и наказать виновных. Он также поручил усилить контроль за безопасностью на опасных производствах, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.
Отметим, что Китай остаётся крупнейшим производителем и экспортёром фейерверков в мире. Только в прошлом году экспорт составил более 1,1 млрд долларов, что составляет большую часть мирового рынка.