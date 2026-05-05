В городе Люян китайской провинции Хунаньпроизошёл мощный взрыв на фабрике по производству фейерверков Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, передает BAQ.kz со ссылкой на СП.

В результате трагедии погибли 21 человек, ещё 61 получил ранения.

Взрыв случился около 16:40 по местному времени. Люян известен как один из центров производства фейерверков в стране.

После происшествия в небо поднялись большие облака дыма, а часть зданий на территории предприятия была разрушена.

На место аварии были направлены спасательные службы. В операции участвовали около 500 человек и специальные роботы, которые обследовали разрушенную территорию. Спасатели работали по секторам из-за опасности повторных взрывов.

Особую угрозу представляли склады с чёрным порохом, поэтому власти эвакуировали жителей ближайших районов. Также были установлены зоны безопасности: в радиусе 1 км – спасательная зона, в радиусе 3 км – контрольная зона.

Руководитель компании был задержан. Сейчас ведётся расследование причин взрыва.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал быстро выяснить причины трагедии и наказать виновных. Он также поручил усилить контроль за безопасностью на опасных производствах, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Отметим, что Китай остаётся крупнейшим производителем и экспортёром фейерверков в мире. Только в прошлом году экспорт составил более 1,1 млрд долларов, что составляет большую часть мирового рынка.