В американском штате Нью-Мексико произошёл взрыв на нефтеперерабатывающем заводе HF Sinclair Navajo, расположенном в городе Артиже. После взрыва на предприятии вспыхнул крупный пожар, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на официального представителя компании HF Sinclair Коринн Смит, в результате происшествия пострадали не менее трёх человек. Все они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Над городом поднялся густой столб дыма, который был виден на значительном расстоянии. Власти призвали жителей оставаться в помещениях, закрыть окна и двери, а также избегать района завода и территорий, затронутых задымлением.

На месте работают пожарные расчёты и специалисты аварийных служб. Ведётся расследование причин и обстоятельств инцидента.