Взрыв прогремел на заводе боеприпасов в Италии

В Италии произошёл взрыв на заводе по производству боеприпасов, расположенном недалеко от города Коллеферро вблизи Рима. На месте работают пожарные и полиция. По данным итальянских правоохранителей, сейчас проводятся «сложные оперативные мероприятия». Причины взрыва и информация о возможных пострадавших пока не сообщаются.

Предприятие принадлежит немецкому оборонному концерну KNDS. Завод специализируется на производстве боеприпасов среднего и крупного калибра для сухопутных войск и военно-морских сил. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.