Взрыв прогремел на заводе боеприпасов в Италии
14 Августа 2026, 00:24
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14 Августа 2026, 00:2414 Августа 2026, 00:24
164Фото: УНИАН
В Италии произошёл взрыв на заводе по производству боеприпасов, расположенном недалеко от города Коллеферро вблизи Рима. На месте работают пожарные и полиция. По данным итальянских правоохранителей, сейчас проводятся «сложные оперативные мероприятия». Причины взрыва и информация о возможных пострадавших пока не сообщаются.
Предприятие принадлежит немецкому оборонному концерну KNDS. Завод специализируется на производстве боеприпасов среднего и крупного калибра для сухопутных войск и военно-морских сил. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.
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