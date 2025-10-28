Взрыв прогремел в Актау, пострадали пять человек
Возбуждено уголовное дело.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актау возбуждено уголовное дело по факту взрыва, произошедшего в жилом комплексе "Асия" в 32 "В" микрорайоне, передает BAQ.KZ.
Инцидент случился в помещении магазина бытовой техники "Invertor", расположенного на цокольном этаже дома №83.
По данным полиции, уголовное дело заведено по статье 292 Уголовного кодекса Республики Казахстан — "Нарушение требований пожарной безопасности".
В результате происшествия пострадали пять человек. Все они с различными травмами были оперативно доставлены в областную больницу. К счастью, жертв нет.
На месте взрыва работают сотрудники экстренных служб и следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление точных причин и обстоятельств инцидента.
По предварительным данным, взрыв вызвал частичные повреждения в помещении магазина, а также повредил стекла в соседних квартирах. Местные жители сообщают, что ударная волна была настолько сильной, что её ощутили даже в соседних домах.
Самое читаемое
- В Астане горит хозяйственный корпус на улице Аксай
- Ипподром стоимостью свыше 1 млрд тенге строится в Восточном Казахстане
- Казахстанские волейболисты завоевали "золото" юношеских Азиатских игр в Бахрейне
- В Аргентине автобус упал с моста: девять погибших и десятки пострадавших
- В Алатауском районе Алматы открываются новые заводы и промышленные парки