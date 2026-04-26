Взрыв произошел на оживлённой трассе в Колумбии

В Колумбии произошёл мощный взрыв на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе страны, передает BAQ.kz со ссылкой на Report.

В результате происшествия число погибших выросло до 14 человек, ещё более 38 получили ранения, среди них есть дети.

Губернатор региона Октавио Гусман сообщил, что взрыв произошёл в момент большого скопления людей на оживлённой трассе. По его словам, именно детонация стала причиной массовых жертв среди мирного населения.

Он назвал произошедшее нападением на гражданских и отметил резкое ухудшение ситуации с безопасностью в регионе. Также сообщается, что в ряде населённых пунктов, включая Эль-Тамбо, Калото, Попаян, Гуачене, Меркадерес и Миранда, произошли новые столкновения и атаки.

Местные власти заявляют о перегрузке системы здравоохранения и призывают к срочным мерам со стороны центральных властей.

По данным СМИ, к произошедшему может быть причастна группировка «Хайме Мартинес», связанная с бывшими участниками FARC, не подписавшими мирное соглашение 2016 года.