Взрыв у Акрополя в Афинах обрушил здание, есть пострадавшие

Мощный взрыв прогремел утром в туристическом районе Плака в центре Афин, недалеко от Акрополя. Старое двухэтажное здание полностью обрушилось, пострадали как минимум два человека, передает BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press.

Взрыв произошел в исторической части греческой столицы у подножия холма Акрополя. Ударная волна повредила и соседние здания.

Пожарные спасли двух женщин из соседнего дома. Обеих доставили в больницу.

По данным местных СМИ, еще один прохожий получил легкие травмы.

Улицу завалило обломками

После взрыва полиция перекрыла район. Спасатели проверяют завалы и соседние здания, чтобы выяснить, не остались ли внутри люди.

На кадрах с места происшествия видно, что улица покрыта обломками. Припаркованные рядом автомобили получили повреждения от падающих конструкций.

Причина пока неизвестна

Точная причина взрыва пока не установлена.

Местные СМИ сообщают, что одной из возможных причин рассматривается утечка газа. Официального подтверждения этой версии на данный момент нет.