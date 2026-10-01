Взрыв в Балхаше: в УЧС объяснили, что произошло

1 Октября 2026, 15:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
кадр из видео соцсетей 1 Октября 2026, 15:46
1 Октября 2026, 15:46
166
Фото: кадр из видео соцсетей

В социальных сетях появилась информация о взрыве в Балхаше. В Управлении по чрезвычайным ситуациям города объяснили, с чем он был связан.

1 октября в 10:30 в северо-восточной части Балхаша на территории каменного карьера проводились плановые взрывные работы по дроблению горной породы.

Карьер принадлежит ТОО «НЕГІЗ-Д», которое занимается производством щебня из природного гранита. Взрывные работы выполняла подрядная организация ТОО Burtranscompany.

Как уточнили в УЧС, работы проводились по установленному графику и при наличии соответствующего разрешения.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Газета «Северное Прибалхашье» (@severnoe_pribalkhashe_news)

В результате взрывных работ никто не пострадал.

Самое читаемое

Наверх