Взрыв в Балхаше: в УЧС объяснили, что произошло
1 Октября 2026, 15:46
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1 Октября 2026, 15:461 Октября 2026, 15:46
166Фото: кадр из видео соцсетей
В социальных сетях появилась информация о взрыве в Балхаше. В Управлении по чрезвычайным ситуациям города объяснили, с чем он был связан.
1 октября в 10:30 в северо-восточной части Балхаша на территории каменного карьера проводились плановые взрывные работы по дроблению горной породы.
Карьер принадлежит ТОО «НЕГІЗ-Д», которое занимается производством щебня из природного гранита. Взрывные работы выполняла подрядная организация ТОО Burtranscompany.
Как уточнили в УЧС, работы проводились по установленному графику и при наличии соответствующего разрешения.
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В результате взрывных работ никто не пострадал.
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