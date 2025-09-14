Взрыв в баре Мадрида: 25 пострадавших, трое в тяжелом состоянии
Причины взрыва выясняются.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столице Испании Мадриде, в баре Mis Tesoros, расположенном в районе Пуэнте-де-Вальекас, произошел взрыв, в результате которого пострадали 25 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.
По данным экстренных служб, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Взрывная волна повредила жилой дом над заведением. Из-за угрозы обрушения спасатели вынуждены разбирать завалы вручную. По информации газеты ABC, причиной происшествия могла стать утечка газа.
К ликвидации последствий привлечены 18 пожарных подразделений, в том числе кинологи и воздушная поддержка с беспилотниками. На месте также работают бригады медиков.
Вице-мэр Мадрида и уполномоченная по вопросам безопасности Инма Санс прибыла к месту происшествия. Она отметила, что здание находится в критическом состоянии: серьезные повреждения получили плиты перекрытий, бар, а также верхние этажи дома.
Причины взрыва выясняются, расследование продолжается.