В Караганде в результате взрыва газового баллона в кафе-киоске двое человек скончались, еще двое пострадали, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ДЧС Карагандинской области, 22 января в районе имени Казыбек би, по улице Ермекова, в отдельно стоящем кафе-киоске быстрого питания произошёл взрыв газовоздушной смеси в баллоне ёмкостью 17 л с последующим возгоранием наружной и внутренней обшивки, мебели, а также бытовой техники и б/у вещей на площади 30 кв. м.

– Силами ДЧС из киоска были вынесены два газовых баллона ёмкостью по 27 л. С признаками ожогов пострадали четыре человека, которые были доставлены в медицинское учреждение, – сообщили спасатели.

По информации управления здравоохранения области, на данный момент один пострадавший находится в больнице, один выписан.

– Еще два пациента были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии с обширными ожогами. С момента поступления им оказывалась вся необходимая специализированная медицинская помощь в условиях реанимации с привлечением профильных специалистов. Несмотря на проведенный комплекс лечебных мероприятий, пациенты, к сожалению, скончались, – сообщили в УЗ области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.