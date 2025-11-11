В понедельник вечером в оживлённой части Нью-Дели на светофоре взорвался автомобиль, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. По последним данным, погибли не менее девяти человек, более двадцати получили ранения.

Инцидент произошёл неподалёку от станции метро и исторического комплекса Лал Кила в старой части города. На месте работают сотрудники антитеррористического отряда и специального подразделения полиции. Рассматриваются все версии случившегося, в том числе террористический акт.

По предварительным данным, взрыв произошёл в автомобиле, который остановился у светофора около 18:40 по местному времени. От взрыва загорелись шесть машин и три моторикши. Трагедия произошла всего через несколько часов после того, как в соседнем штате Харьяна, в городе Фаридабад, полиция обнаружила крупный тайник с взрывчатыми веществами и оружием. Следствие не исключает, что оба инцидента могут быть связаны с активностью исламистских группировок.