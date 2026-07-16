Взрыв в столичной тандырной: Репортаж с места событий

Наша съёмочная группа оказалась на месте взрыва, который произошел в одной из тандырных Астаны. По официальной информации, ЧП произошло из-за хлопка газовоздушной смеси. Предварительной причиной указывают разгерметизацию композитного газового баллона объемом 50 литров. Самые яркие кадры с места происшествия увидите в нашем материале.