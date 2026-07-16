Взрыв в столичной тандырной: Репортаж с места событий

Покажем самые яркие кадры происшествия.

16 Июля 2026, 12:10
АВТОР
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Марк Брюшко 16 Июля 2026, 12:10
16 Июля 2026, 12:10
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Фото: Марк Брюшко

Наша съёмочная группа оказалась на месте взрыва, который произошел в одной из тандырных Астаны. По официальной информации, ЧП произошло из-за хлопка газовоздушной смеси. Предварительной причиной указывают разгерметизацию композитного газового баллона объемом 50 литров. Самые яркие кадры с места происшествия увидите в нашем материале. 

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