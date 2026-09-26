Взрыв в центре Афин: число погибших возросло до шести

Шесть человек погибли в результате взрыва и последующего обрушения трёхэтажного дома в районе Плака в центре Афин. Тела пяти человек, числившихся пропавшими без вести, спасатели обнаружили под завалами во второй половине дня в субботу. По официальным данным, среди погибших — четверо туристов из США. В момент взрыва они находились на втором этаже здания в арендованной на короткий срок квартире. На третьем этаже проживала пожилая семейная пара — 78-летний гражданин Великобритании и 77-летняя гражданка Греции.

Мощный взрыв произошёл около 07:30 утра в пятницу. Трёхэтажное здание почти полностью разрушилось. Повреждения получили соседние дома и припаркованные рядом автомобили. Поисково-спасательная операция проходила с особой осторожностью из-за серьёзных повреждений конструкции здания.

После взрыва две женщины, находившиеся в соседнем доме, были госпитализированы. Ещё один человек получил лёгкие травмы. Причины произошедшего устанавливаются. По одной из версий, причиной взрыва могла стать утечка природного газа. Министр по делам защиты граждан Греции в эфире одного из местных телеканалов также предположил, что трагедия могла произойти из-за утечки газа.