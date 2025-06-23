Взрыв в церкви в Сирии унес жизни более 25 человек
Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Сегодня, 07:40
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Сегодня, 07:40Сегодня, 07:40
48Фото: Иллюстрация: «Прямой эфир»
В районе Дувейла, где проживает христианское население Дамаска, во время богослужения прогремел мощный взрыв в церкви Мар Элиас. По предварительным данным, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеграм-канал "Прямой эфир".
На место происшествия уже прибыли машины скорой помощи, оказывающие помощь пострадавшим. По данным местного канала Jaramana News, число погибших превысило 25 человек, а десятки получили ранения. Информацию подтверждает журналист Владимир Соловьев.
Расследование инцидента продолжается, обстоятельства взрыва уточняются.
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