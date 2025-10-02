  • 2 Октября, 23:27

Взрыв в университете Ирана: трое студентов пострадали

Лабораторное помещение было полностью разрушено.

Сегодня, 22:38
Сегодня, 22:38
В лаборатории Тегеранского университета произошёл мощный взрыв, в результате которого пострадали три студента, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на иранские СМИ.

По словам ректора учебного заведения Махмуда Нили Ахмадабади, инцидент произошёл из-за взрыва капсулы с азотом во время проведения эксперимента.

В результате происшествия лабораторное помещение было полностью разрушено. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, остальные получили различные травмы.

На месте работают экстренные службы, проводится расследование причин случившегося.

