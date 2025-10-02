Взрыв в университете Ирана: трое студентов пострадали
Лабораторное помещение было полностью разрушено.
Сегодня, 22:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:38Сегодня, 22:38
96
В лаборатории Тегеранского университета произошёл мощный взрыв, в результате которого пострадали три студента, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на иранские СМИ.
По словам ректора учебного заведения Махмуда Нили Ахмадабади, инцидент произошёл из-за взрыва капсулы с азотом во время проведения эксперимента.
В результате происшествия лабораторное помещение было полностью разрушено. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, остальные получили различные травмы.
На месте работают экстренные службы, проводится расследование причин случившегося.
Самое читаемое
- Три дня после снежного "армагеддона": В Костанае ликвидируют последствия непогоды
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- Фермеры Жамбылской области на грани краха: депутаты обратились к Бектенову
- В Караганде возвращают земли и расследуют "миллиардные" экологические нарушения
- Смертельный пожар в селе под Алматы: стали известны новые подробности