В лаборатории Тегеранского университета произошёл мощный взрыв, в результате которого пострадали три студента, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на иранские СМИ.

По словам ректора учебного заведения Махмуда Нили Ахмадабади, инцидент произошёл из-за взрыва капсулы с азотом во время проведения эксперимента.

В результате происшествия лабораторное помещение было полностью разрушено. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, остальные получили различные травмы.

На месте работают экстренные службы, проводится расследование причин случившегося.