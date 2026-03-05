Взрывные работы против паводков провели на реках ЗКО
96Фото: Pixabay.com
В городе Уральск и в Акжаикском, Байтерекском, Жанибекском, Сырымском, Таскалинском районах на реках Чаган, Деркул, Жаксыбай и Уленты в целях предотвращения ледовых заторов проводились взрывные работы, передает BAQ.KZ.
Общая площадь взрывных работ более 23 тысяч кв.м.
