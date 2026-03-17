  • Главная
  • Новости
  • Взрывные работы против паводков проводят на реках Костанайской области

Все взрывные работы проводятся с соблюдением требований безопасности.

Сегодня 2026, 03:24
АВТОР
Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com

В Костанайской области в целях предупреждения весеннего паводка на реках проводятся взрывные работы по ослаблению льда и предотвращению образования ледовых заторов, передает BAQ.KZ.

В настоящее время работы по дроблению льда проведены на реках в Жангельдинском, Наурзумском, Сарыкольском, Карабалыкском и Алтынсаринском районах. Данные мероприятия направлены на снижение риска образования ледовых заторов в руслах рек и предупреждение подтоплений.

К проводимым работам привлечены специалисты служб по чрезвычайным ситуациям и представители специализированных организаций. 

Наверх