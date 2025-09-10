Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова прокомментировала резонансное предложение, связанное с адресной социальной помощью. Ранее в открытом доступе появился консультативный документ, где указывалось, что семьи с кредитами могут лишиться пособия. Исключение предлагается сделать только для ипотечных займов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Светланы Жакуповой, документ пока не является нормативным правовым актом, а лишь отражает позицию ведомства для обсуждения в обществе.

"Невозможно брать кредит и одновременно рассчитывать на адресную социальную помощь. Логика должна работать у тех, кто претендует на меры поддержки", – отметила министр.

Жакупова привела примеры расчетов: если семья из трёх человек берет кредит на 3 миллиона тенге, то ежемесячный перерасчет показывает доход выше черты бедности. В таком случае АСП не предоставляется. Но если кредит небольшой, например, 300 тысяч тенге на покупку необходимой вещи, то при перерасчете доход семьи останется ниже черты бедности, и помощь сохранится.

Министр подчеркнула, что речь идет не о наказании за кредиты, а о справедливом подходе.

Глава ведомства заверила, что при разработке таких мер Минтруда использует данные цифровой карты семьи и привлекает к обсуждению экспертов, экономистов и фокус-группу – многодетных матерей. По мнению министра, поведенческие факторы должны учитываться в системе социальной справедливости.