Взяли подъемные и уволились: в ЗКО с молодых специалистов взыскали 36 млн теңге
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Молодые специалисты, приехавшие работать в село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области, получили от государства единовременную поддержку, но обязательный срок не отработали. Теперь деньги с них взыскивают через суд.
Нарушения выявила прокуратура Жанибекского района, проверив, как расходовали бюджетные средства на соцподдержку молодых специалистов в сельской местности.
Деньги выдавали с условием, что человек проработает на селе не меньше пяти лет. Часть получателей уволилась раньше, а полученные из госбюджета средства так и не вернула.
По акту прокурорского надзора в суд подали иски о взыскании долга. Общая сумма составила 36 млн теңге.
Суд удовлетворил все иски. Исполнительные листы уже направлены судебным исполнителям для принудительного взыскания.
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