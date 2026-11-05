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  • Взяли подъемные и уволились: в ЗКО с молодых специалистов взыскали 36 млн теңге

Взяли подъемные и уволились: в ЗКО с молодых специалистов взыскали 36 млн теңге

5 Ноября 2026, 20:08
АВТОР
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baq.kz 5 Ноября 2026, 20:08
5 Ноября 2026, 20:08
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Фото: baq.kz

Молодые специалисты, приехавшие работать в село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области, получили от государства единовременную поддержку, но обязательный срок не отработали. Теперь деньги с них взыскивают через суд.

Нарушения выявила прокуратура Жанибекского района, проверив, как расходовали бюджетные средства на соцподдержку молодых специалистов в сельской местности.

Деньги выдавали с условием, что человек проработает на селе не меньше пяти лет. Часть получателей уволилась раньше, а полученные из госбюджета средства так и не вернула.

По акту прокурорского надзора в суд подали иски о взыскании долга. Общая сумма составила 36 млн теңге.

Суд удовлетворил все иски. Исполнительные листы уже направлены судебным исполнителям для принудительного взыскания.

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