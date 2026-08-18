«Взять на личный контроль»: Бектенов раскритиковал темпы ремонта школ в регионах

Премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал низкие темпы ремонта в ряде школ и поручил акимам регионов лично проконтролировать завершение работ до начала нового учебного года. Об этом он заявил на заседании Правительства, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Бектенова, до 1 сентября необходимо завершить капитальный и текущий ремонт в 106 школах страны.

«До 1 сентября требуется завершить капитальный и текущий ремонт в 106 школах страны. Отмечу низкие темпы работ по 13 школам в ряде регионов. Это город Алматы, области Абай, Акмолинская, Западно-Казахстанская и другие», – заявил Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил акимам регионов, где сохраняется отставание, взять ситуацию на личный контроль.

«Акимам данных регионов поручаю взять на личный контроль завершение ремонтных работ в установленные сроки», – подчеркнул он.

Отдельно Бектенов остановился на строительстве новых объектов образования. По его словам, уже 1 сентября в стране откроются 47 новых школ.

«1 сентября откроют двери 47 новых школ, в том числе 20 – в рамках проекта «Келешек мектептері». Акиматам регионов обеспечить их полную функциональную готовность к началу учебного года», – сказал Премьер-министр.

Он также отметил положительную динамику в решении проблемы трехсменного обучения и дефицита ученических мест.

При этом до конца 2026 года регионам предстоит завершить строительство еще 64 школ.

«Регионам необходимо до конца 2026 года завершить строительство еще 64 школ. Уже сейчас надо решить все вопросы по их обеспечению педагогами и учебно-технической базой», – отметил Бектенов.

Кроме того, до 1 сентября необходимо приобрести 500 предметных кабинетов физики, химии, биологии и робототехники. Всего до конца года в школах страны планируется установить более 1 400 специальных кабинетов.