С 2026 года в Казахстане вступают в силу обновленные нормы Налогового кодекса, направленные на совершенствование механизмов взыскания налоговой задолженности и повышение прозрачности налогового администрирования. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций города рассказал руководитель управления по работе с задолженностью Департамента государственных доходов Астаны Аймахан Енбаев, передает BAQ.KZ.

По данным на 5 декабря 2025 года, общая сумма налоговой задолженности по Астане составляет 103 млрд тенге, из которых 58 млрд — недоимка. С начала года налоговые органы взыскали 10 млрд тенге.

Одним из ключевых новшеств является отказ от применения мер принудительного взыскания на основе Системы управления рисками (СУР). Ранее категорирование налогоплательщиков по уровню риска влияло на применение взысканий, иногда создавая ограничения даже при небольших суммах долга. С 2026 года меры будут зависеть только от размера задолженности.

Градация мер взыскания

До 20 МРП (86 500 тенге) — минимальные меры: начисление пени и уведомление, без блокировки счетов.

От 20 до 45 МРП (86 500–194 625 тенге) — уведомление и приостановка расходных операций по счетам при неисполнении обязательств, возможно выставление инкассовых распоряжений.

Свыше 45 МРП — расширенный перечень мер: описание имущества для продажи, взыскание долга за счет дебиторов.

Также изменяется порядок приостановки операций по банковским счетам при задолженности по социальным платежам: блокировка начинается при долге свыше 6 МРП (25 950 тенге) и осуществляется только в пределах суммы задолженности.

Для крупных должников с задолженностью свыше 27 000 МРП (116 млн тенге), не погашенной в течение трёх месяцев, суд может ограничить выезд за границу. При этом налоговые органы обязаны уведомить должника и дать возможность добровольно погасить долг.

Поддержка бизнеса

Согласно новым правилам расширяются возможности отсрочек и рассрочек. Компании смогут оформить отсрочку без залога, а для налогоплательщиков с временными трудностями предусмотрена рассрочка до 1 500 МРП (6,49 млн тенге). Импортеры смогут отсрочить уплату НДС по сырью и материалам для производства.

По словам Аймахана Енбаева, изменения направлены на более прозрачное взыскание задолженности и защиту добросовестного бизнеса, одновременно повышая эффективность администрирования налогов.