WBO приняла решение по ситуации с Александром Усиком

Фото: Sports.kz

Всемирная боксёрская организация (WBO) вынесла официальный вердикт по делу абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика. Украинскому боксёру предоставлена отсрочка сроком на 90 дней для завершения переговоров об обязательной защите титула, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Отсчёт времени начался с 9 августа 2025 года, сообщила пресс-служба организации. На этот период временный чемпион WBO Джозеф Паркер получил право провести добровольный поединок. После этого Усик будет обязан встретиться с победителем, не уклоняясь от боя.

Ранее WBO инициировала разбирательство в отношении Усика. Поводом стало появление в соцсетях видео, где 38-летний боксёр танцует, несмотря на то, что ранее он ссылался на проблемы со спиной как на причину для отсрочки обязательного боя. В связи с этим от спортсмена потребовали обновлённый медицинский отчёт.

Таким образом, WBO дала чемпиону время для урегулирования ситуации, но подчеркнула, что после окончания отсрочки он будет обязан выйти на ринг.

