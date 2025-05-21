Цена оскорблений - 500 тысяч тенге: WhatsApp-конфликт обернулся судом в Актау
Подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном.
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В Актауском городском суде завершилось разбирательство по делу об оскорблении, совершённом с использованием мессенджера WhatsApp, передает BAQ.KZ. Суд признал жителя города виновным в публичных оскорблениях в адрес женщины в общем чате, что привело к денежному наказанию и обязательствам по компенсации морального вреда.
С июля по ноябрь 2024 года подсудимый систематически размещал в чате сообщения, содержащие грубые и унизительные выражения в адрес потерпевшей. Это послужило основанием для обращения женщины в суд в порядке частного обвинения. В ходе процесса вина обвиняемого была полностью доказана - как показаниями потерпевшей, так и результатами психолого-филологической экспертизы. Сам подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном.
С учётом признания вины и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 МРП - 73 840 тенге. Однако общая сумма, которую предстоит выплатить подсудимому, оказалась значительно выше. Кроме штрафа, он обязан компенсировать потерпевшей моральный вред на сумму 50 000 тенге, а также покрыть её представительские расходы и стоимость экспертизы - ещё 450 000 тенге.
Приговор вступил в законную силу.
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