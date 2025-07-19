Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp должен готовиться к возможному уходу с российского рынка. Об этом он написал в своём Telegram-канале, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, мессенджер, принадлежащий признанной экстремистской компанией Meta, с большой вероятностью попадёт в перечень программного обеспечения из недружественных стран, использование которого будет ограничено. Правительство разрабатывает такой список по поручению президента России Владимира Путина.

Путин ранее поручил до 1 сентября внести предложения по ужесточению правил использования иностранного ПО, включая коммуникационные сервисы. Он подчеркнул, что приоритетом должно стать внедрение отечественных решений, особенно в государственном управлении, поскольку это влияет на национальную безопасность.

Как отметил Горелкин, WhatsApp ежедневно используют 68% россиян, тогда как Telegram занимает второе место с охватом 55%. При этом статус Telegram, по словам депутата, остается юридически не до конца определённым - сервис зарегистрирован на Британских Виргинских островах, но головной офис расположен в ОАЭ, которые не входят в список недружественных стран.

"Лично я считаю, что Telegram в этот список не попадёт, особенно если продолжит соблюдать российские законы и демонстрировать готовность работать на нашем рынке", - добавил он.

Депутат также выразил надежду на развитие российского аналога WhatsApp, который, по его словам, должен обеспечить интеграцию с "Госуслугами", поддержку цифрового ID, электронной подписи и других функций, важных для пользователей и госструктур.