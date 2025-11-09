Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta, готовит нововведение, которое позволит пользователям искать и связываться друг с другом по никнейму, вместо использования номера телефона, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

Функция направлена на повышение конфиденциальности и позволит общаться в мессенджере, не раскрывая свой номер. Аналогичная возможность уже доступна в Telegram.

Обновление ожидается в 2026 году.