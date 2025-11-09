WhatsApp введет поиск по никнеймам вместо номеров телефонов
Мессенджер позволит общаться без раскрытия номера телефона.
Сегодня, 07:20
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta, готовит нововведение, которое позволит пользователям искать и связываться друг с другом по никнейму, вместо использования номера телефона, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.
Функция направлена на повышение конфиденциальности и позволит общаться в мессенджере, не раскрывая свой номер. Аналогичная возможность уже доступна в Telegram.
Обновление ожидается в 2026 году.
"Хотя это объявление было адресовано пользователям бизнес-API, очевидно, что имена пользователей будут доступны и для обычных пользователей", — отмечает издание WABetaInfo.
