WhatsApp введет поиск по никнеймам вместо номеров телефонов

Мессенджер позволит общаться без раскрытия номера телефона.

Фото: IStock

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta, готовит нововведение, которое позволит пользователям искать и связываться друг с другом по никнейму, вместо использования номера телефона, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

Функция направлена на повышение конфиденциальности и позволит общаться в мессенджере, не раскрывая свой номер. Аналогичная возможность уже доступна в Telegram.

Обновление ожидается в 2026 году.

"Хотя это объявление было адресовано пользователям бизнес-API, очевидно, что имена пользователей будут доступны и для обычных пользователей", — отмечает издание WABetaInfo.

