Железнодорожный парк Казахстана пополнили 162 новых пассажирских вагона. Всего в этом году ждут 191 вагон. В новых поездах пассажиры получат Wi-Fi, розетки у каждого места, личные сейфы и регулировку температуры в купе.

Из поставленных вагонов 51 изготовил завод RWS Wagon, еще 111 выпустила компания Stadler Kazakhstan.

В вагонах установлены кондиционеры, видеонаблюдение и устройства обеззараживания воздуха. Вместо обычных туалетов стоят биотуалеты. У каждого пассажирского места есть своя лампа, розетка и USB-порт для зарядки телефона.

Помимо Wi-Fi, в поездах предусмотрены эргономичные поручни, светодиодное освещение и персональные сейфы. Температуру в купе пассажиры могут настроить сами.

Для пассажиров на колясках в штабных вагонах сделали просторные купе. Подняться в вагон и выйти помогают подъемные механизмы, а на входе нет порога.

При правильной эксплуатации новые пассажирские вагоны прослужат до 40 лет. Обновление парка должно сделать поездки по Казахстану комфортнее и безопаснее, а перевозки надежнее.