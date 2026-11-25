Wi-Fi и сейфы в купе: Казахстан получил 162 новых пассажирских вагона
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Железнодорожный парк Казахстана пополнили 162 новых пассажирских вагона. Всего в этом году ждут 191 вагон. В новых поездах пассажиры получат Wi-Fi, розетки у каждого места, личные сейфы и регулировку температуры в купе.
Из поставленных вагонов 51 изготовил завод RWS Wagon, еще 111 выпустила компания Stadler Kazakhstan.
В вагонах установлены кондиционеры, видеонаблюдение и устройства обеззараживания воздуха. Вместо обычных туалетов стоят биотуалеты. У каждого пассажирского места есть своя лампа, розетка и USB-порт для зарядки телефона.
Помимо Wi-Fi, в поездах предусмотрены эргономичные поручни, светодиодное освещение и персональные сейфы. Температуру в купе пассажиры могут настроить сами.
Для пассажиров на колясках в штабных вагонах сделали просторные купе. Подняться в вагон и выйти помогают подъемные механизмы, а на входе нет порога.
При правильной эксплуатации новые пассажирские вагоны прослужат до 40 лет. Обновление парка должно сделать поездки по Казахстану комфортнее и безопаснее, а перевозки надежнее.
Самое читаемое
- Связь станет дороже: Beeline, Kcell, Tele2 и Altel готовятся повысить тарифы
- Автобусы нового поколения: Талдыкорган готовится полностью обновить транспортный парк
- Программа реновации: Еще один жилой комплекс ввели в эксплуатацию в Астане
- Более 60 человек погибли при вооружённых нападениях в Нигерии
- Наркобизнесу перекрыли кислород: КНБ ликвидировал 19 каналов поставки