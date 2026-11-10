Wi-Fi и сейфы в купе: на самый длинный маршрут страны Мангыстау-Семей вышли новые вагоны

Через весь Казахстан, от Каспия до Иртыша, теперь можно проехать в совершенно новом поезде. На самый протяженный железнодорожный маршрут страны №37/38 «Мангыстау – Семей» вышли новые вагоны казахстанского производства с Wi-Fi, розетками и сейфами.

Состав из девяти вагонов собрали целиком из новинок. В нем четыре купейных и четыре плацкартных вагона и вагон-ресторан, всего 331 место. Вагоны RWS Wagon выпустили на отечественном заводе в 2025-2026 годах.

Внутри многое сделано так, чтобы долгая дорога не превращалась в испытание. Спальные места трансформируются, у каждого пассажира есть доступ к USB-портам и розеткам на 220 В, а в пути работает Wi-Fi. Воздух в вагонах проходит через систему обеззараживания, температуру держат климат-контроль и центральный кондиционер, так что ехать комфортно и в летнюю жару, и в зимний мороз.

Стены и полки отделаны износостойкими и гипоаллергенными материалами, а современная теплоизоляция помогает сохранять тепло. В вагонах установлены биотуалеты, пеленальные столики для родителей с малышами и индивидуальные сейфы для ценных вещей.

О безопасности позаботились отдельно. В вагонах работают видеонаблюдение и система пожаротушения, об остановках предупреждает аудиоинформирование, а выходы подсвечены. Новые вагоны отвечают современным требованиям безопасности, энергоэффективности и комфорта.

Обновился не только этот маршрут. Всего в западный регион поступило более 70 новых вагонов, ими заменили и состав поезда №109/110 «Мангыстау – Актобе».

В АО «Пассажирские перевозки» называют обновление вагонного парка стратегическим направлением развития отрасли. Программа модернизации идет по поручению Главы государства и должна сделать поездки по железной дороге качественнее.

Билеты на обновленные поезда продают на сайте bilet.railways.kz и в кассах вокзалов. Подробности можно узнать по бесплатному номеру 1433.