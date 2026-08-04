Сколько складских площадей арендует Wildberries в Казахстане

Компания Wildberries в настоящее время арендует в Казахстане около 46 тыс. квадратных метров складских площадей. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в ведомство не поступали официальные обращения компании по вопросу размещения дополнительных складов в стране.

При этом планы Wildberries по строительству крупных логистических комплексов остаются без изменений. В первом квартале 2027 года компания намерена запустить склады общей площадью около 260 тыс. квадратных метров. Из них 160 тыс. квадратных метров будут расположены в Астане, еще 100 тыс. – в Алматы.

Арман Шаккалиев отметил, что информация о поиске дополнительных складских площадей размещена в открытом доступе. Вместе с тем вопросы аренды относятся к коммерческим отношениям между компаниями и не требуют согласования с государственными органами.

Министр подчеркнул, что официальных обращений от Wildberries по этому вопросу в Министерство торговли и интеграции не поступало.