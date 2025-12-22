World Boxing включила двух казахстанцев в число номинантов
Сразу два боксера из Казахстана претендуют на мировой титул года.
Международная федерация World Boxing объявила список номинантов на звание "Лучший боксер года", в который вошли два представителя сборной Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic team.
В мужской категории в числе претендентов назван Махмуд Сабырхан. В 2025 году он стал победителем чемпионата мира, а также выиграл этап Кубка мира, который проходил в Астане.
В женской номинации Казахстан представляет Наталья Богданова. По итогам сезона спортсменка завоевала золотую медаль мирового первенства и вошла в пятерку претендентов на звание лучшей боксерки года.
Отмечается, что в каждой из номинаций представлены по пять спортсменов. Победителей определят по итогам голосования болельщиков, которое проходит в социальной сети Instagram и продлится до 26 декабря по принципу "один лайк — один голос".
