World Cleanup Day пройдет во всех регионах Казахстана

19 сентября во всех регионах Казахстана пройдут экологические акции, приуроченные к World Cleanup Day – Всемирному дню чистоты, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

Мероприятия организуют в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». К уборке планируют привлечь жителей, волонтеров, молодежь, представителей государственных органов, общественных организаций и предприятий.

Участники будут очищать от мусора общественные и природные территории, берега водоемов, парки и другие участки.

В Министерстве экологии отметили, что цель акции – не только уборка территорий, но и формирование ответственного отношения к окружающей среде.

Ведомство призвало казахстанцев присоединиться к мероприятиям 19 сентября.

World Cleanup Day ежегодно объединяет участников экологических акций, направленных на очистку территорий от мусора и привлечение внимания к проблеме загрязнения окружающей среды.