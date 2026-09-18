World Cleanup Day пройдет во всех регионах Казахстана
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19 сентября во всех регионах Казахстана пройдут экологические акции, приуроченные к World Cleanup Day – Всемирному дню чистоты, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.
Мероприятия организуют в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». К уборке планируют привлечь жителей, волонтеров, молодежь, представителей государственных органов, общественных организаций и предприятий.
Участники будут очищать от мусора общественные и природные территории, берега водоемов, парки и другие участки.
В Министерстве экологии отметили, что цель акции – не только уборка территорий, но и формирование ответственного отношения к окружающей среде.
Ведомство призвало казахстанцев присоединиться к мероприятиям 19 сентября.
World Cleanup Day ежегодно объединяет участников экологических акций, направленных на очистку территорий от мусора и привлечение внимания к проблеме загрязнения окружающей среды.
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