Женская теннисная ассоциация (WTA) вводит обязательное генетическое тестирование для спортсменок, желающих участвовать в официальных турнирах. Обновленные правила вступают в силу 21 июля, передает BAQ.KZ.

Согласно новой политике, каждая теннисистка должна будет один раз в жизни пройти тест на наличие гена SRY, который используется для определения биологического пола.

Проверка может проводиться с помощью мазка с внутренней стороны щеки, анализа крови или образца слюны.

К соревнованиям будут допускаться спортсменки с отрицательным результатом теста. В случае выявления гена SRY предусмотрено дополнительное медицинское обследование, однако порядок его проведения WTA пока не раскрыла.

В ассоциации отметили, что пройти генетическое тестирование спортсменкам необходимо уже в течение текущего года.