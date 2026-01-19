На Земле прогнозируются сильные и очень сильные магнитные бури уровня G3–G4, вызванные мощной солнечной вспышкой класса X, зафиксированной 18 января. Об этом сообщили астрономы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, а также метеорологические службы, передает BAQ.kz.

По данным специалистов, первая с начала года вспышка высшего класса сопровождалась корональным выбросом массы, направленным в сторону Земли. Ожидается, что поток солнечной плазмы достигнет нашей планеты 20 января, вызвав значительные геомагнитные возмущения.

Согласно международной шкале геомагнитной активности, уровень G3 классифицируется как "сильная" магнитная буря, а G4 — как "очень сильная". Подобные явления способны оказывать влияние как на технические системы, так и на самочувствие людей.

Магнитные бури могут привести к сбоям в работе спутников, радиосвязи и навигационных систем, а также создать дополнительную нагрузку на электросети. Кроме того, ухудшение самочувствия возможно у метеозависимых людей — в частности, могут наблюдаться головные боли, слабость и колебания артериального давления.