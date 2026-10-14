XI Европейский кинофестиваль пройдет в Ташкенте

С 23 по 25 октября в Ташкенте пройдет XI Европейский кинофестиваль, который впервые также состоится в Ургенче — 27 октября. Зрителям представят 11 фильмов разных жанров, включая драмы, биографические, документальные и анимационные картины, сообщает uza

Основные показы пройдут во Дворце национального киноискусства. Кроме того, 28 октября представительство Британского совета в Узбекистане совместно с Государственным университетом мировых языков организует показ короткометражных фильмов для студентов. Отдельный сеанс для широкой аудитории состоится в культурном пространстве Moc Hub.

В фестивале примут участие посольства Кипра, Франции, Германии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Румынии и Словении. К организации мероприятия также подключились Институт Гёте и Французский альянс в Ташкенте.