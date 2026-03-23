Казахстанские молодые ученые все чаще выстраивают карьеру за рубежом, становясь частью международного научного сообщества и получая доступ к передовым исследованиям. При этом многие из них рассматривают работу в Европе и США не как конечную точку, а как этап накопления опыта перед возвращением на родину.

Один из таких специалистов - выпускник Назарбаев Университета Ислам Салиханов, который сегодня работает врачом по клиническим исследованиям в Университетской клинике Базеля и участвует в научных проектах в области кардиохирургии, подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Его профессиональный путь начался с раннего выбора, который он сделал еще в подростковом возрасте. Решение связать жизнь с медициной было принято задолго до окончания школы и стало для него первым серьезным шагом во взрослую жизнь.

«К 15 годам определился с будущей профессией и университетом, хотя тогда этот выбор давался непросто из-за отсутствия четкого понимания, что его ждет впереди. Я фактически двигался в неизвестность, поскольку в его семье не было врачей, и могу уверенно сказать, что я стал первым, кто выбрал этот путь», – отмечает он.

Обучение в медицинском университете стало не только профессиональной подготовкой, но и периодом формирования научного интереса. Именно в этот момент, по его словам, медицина перестала быть только практической деятельностью и приобрела исследовательское измерение.

«Учеба длилась семь лет - с 2009 по 2016 год - и за это время я не только получил профессию, но и начал по-другому смотреть на медицину. Меня все больше интересовала научная составляющая, публикации, исследования и анализ данных. В какой-то момент я понял, что хочу развиваться не только как врач, но и как исследователь, и это определило мой дальнейший путь», – отмечает он.

Следующим этапом его профессионального пути стала магистратура в Назарбаев Университете, которая стала ключевым моментом в его карьерном развитии. В этот период он получил фундаментальные навыки научной работы и сформировал системное понимание того, как функционируют современные системы здравоохранения.

Он отмечает, что узнал об открытии программы по общественному здравоохранению случайно, однако сразу воспринял это как возможность для дальнейшего роста. По его словам, обучение стало для него поворотным моментом, позволив не только углубить знания, но и освоить подходы к проведению исследований. Эти два года, как он подчеркивает, сыграли определяющую роль и заложили основу для всех последующих профессиональных достижений.

Опыт в Казахстане стал отправной точкой для выхода на международный уровень. Уже работая в Национальном научном кардиохирургическом центре, он подал заявку на грант и получил финансирование на обучение в Швейцарии.

«Я разработал научную идею и подал заявку на грант в Swiss School of Public Health, которая объявила конкурс на финансирование PhD-докторантов. Для меня это был шанс выйти на международный уровень и реализовать свой исследовательский потенциал. Когда я узнал, что выиграл грант в размере 100 тысяч евро, это стало подтверждением того, что я двигаюсь в правильном направлении», – отмечает выпускник NU.

Сегодня Ислам работает в одной из ведущих клиник Швейцарии, где медицина тесно связана с наукой и образованием. По его словам, именно эта интеграция является ключевым преимуществом европейской системы здравоохранения.

«Разница между медициной в Казахстане и Швейцарии действительно колоссальная, и дело не только в финансах. В Швейцарии университетские клиники представляют собой экосистему, где одновременно лечат пациентов, проводят научные исследования и обучают студентов. Такая интеграция позволяет быстрее внедрять инновации и повышать качество медицинской помощи, что делает систему более эффективной», – рассказывает герой.

Как отмечает Ислам, в Казахстане уже предпринимаются шаги в направлении интеграции медицины, науки и образования, и у страны есть значительный потенциал для дальнейшего развития в этом направлении. В качестве примера он приводит инициативы, реализуемые на базе Назарбаев Университета.

По его словам, в стране постепенно формируется подход, при котором клиническая практика сочетается с научной и образовательной деятельностью. В частности, он отмечает развитие UMC как площадки, где создаются условия для такого взаимодействия. Он считает, что именно синергия этих трех направлений является наиболее эффективной моделью развития современной медицины.

Несмотря на успешную карьеру за рубежом, ученый подчеркивает, что не рассматривает Европу как постоянное место работы. Он намерен вернуться в Казахстан после накопления необходимого опыта.

«Я вернусь в Казахстан, вопрос только в сроках. Я воспринимаю свое пребывание в Европе как своего рода командировку, которая позволяет мне получить знания и навыки. Моя основная цель - привезти этот опыт обратно и применить его для развития системы здравоохранения в своей стране», – рассказывает Ислам.

В настоящее время он задействован в ряде научных проектов в области кардиохирургии, совмещая исследовательскую деятельность с практической работой. Такой формат позволяет ему глубже изучать профильные направления и участвовать в развитии современных медицинских подходов.

По его словам, в рамках текущей работы он занимается несколькими клиническими исследованиями, одно из которых посвящено предотвращению осложнений после аорто-коронарного шунтирования, а другое - изучению генетической предрасположенности к заболеваниям аорты. Он также отмечает, что участвует в отборе и скрининге пациентов, что дает возможность более детально анализировать клинические случаи и вносить вклад в развитие научных исследований.

Говоря о личной мотивации, он признает, что трудности неизбежны, особенно при жизни за границей. Однако справляться с ними помогает осознание уже пройденного пути.

«Бывают моменты, когда действительно тяжело, особенно находясь далеко от дома и семьи. В такие периоды мотивация может снижаться, и это нормально для любого человека. Тогда я просто оглядываюсь назад, вспоминаю, какой путь уже прошел, и это дает мне силы двигаться дальше и не останавливаться», - сказал он.

В долгосрочной перспективе он рассматривает возможность работы в сфере организации здравоохранения в Казахстане, где, по его оценке, накопленный за рубежом опыт может быть наиболее востребован. Он считает, что именно на системном уровне можно добиться значимых изменений в отрасли.

По его словам, после возвращения он хотел бы сосредоточиться на развитии здравоохранения, учитывая высокий потенциал страны и наличие возможностей для реформ. Он подчеркивает, что приобретенные за границей знания и практический опыт важно направить на повышение доступности и качества медицинской помощи.

Выпускник Назарбаев Университета также выделяет ключевые тренды, которые будут определять развитие медицины в ближайшие годы. Среди них - внедрение искусственного интеллекта и развитие персонализированного подхода к лечению.

«Сегодня мы уже видим, как искусственный интеллект начинает активно использоваться в медицине, особенно в диагностике. Он позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и делать это быстрее и точнее. Параллельно развивается персонализированная медицина, которая учитывает индивидуальные особенности пациента, и я уверен, что в ближайшие 10 лет эти направления будут играть ключевую роль», – резюмирует он.

История Ислама Салиханова - это пример того, как казахстанские специалисты становятся востребованными на международной арене. При этом их ключевая цель остается неизменной - развитие медицины и науки в своей стране.