18-летняя жительница Астаны Жансая Рахим впервые приняла участие в голосовании на референдуме по новой Конституции Казахстана. Для девушки это стало первым опытом участия в важном политическом событии страны, передает BAQ.KZ.

По ее словам, возможность проголосовать и выразить свою позицию стала для нее особенным и запоминающимся моментом.

«Мне 18 лет, и сегодня я впервые пришла на голосование. Для меня это, конечно, незабываемый опыт – здесь всё новое и очень волнительно. Я рада, что могу внести свой вклад и хоть немного повлиять на будущее нашей страны и на Конституцию Казахстана», – сказала Жансая Рахим.

Отметим, что молодежи, кто впервые голосует, на участках выдаются подарки.