"Я не должна отчитываться": Альназарова о реакции соцсетей на помощь пассажиру
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в кулуарах Мажилиса прокомментировала видео, которое на прошлой неделе появилось в социальных сетях, передаёт BAQ.KZ.
На кадрах видно, как она оказывает медицинскую помощь пассажиру в самолёте, которому стало плохо. В сети возникли дискуссии: от благодарностей до сомнений в подлинности ситуации.
Отвечая на вопрос журналистов о реакции общества, министр подтвердила, что инцидент действительно произошёл.
"К сожалению, возникают сомнения. Это была не первая ситуация, когда я оказывала помощь. Первый раз кто-то выложил видео в соцсети. Помощь была оказана. Когда человек жаловался на давление и тошноту, я встала со своего места, подбежала и оказала помощь. Я считаю, что на моём месте любой врач или медицинский сотрудник сделал бы то же самое. Поэтому я не вижу здесь ничего такого, что могло бы вызывать сомнения", — сказала она.
Журналисты также спросили, не была ли ситуация устроена ради PR. Министр отвергла такие предположения.
"У каждого человека своё мнение. Я не могу повлиять на это. Главное, что я выполнила свой долг. Я никому не должна отчитываться", — отметила она.
