"Я плачу вовремя, но сижу без света": скандал разгорелся вокруг отключения электричества в ЖК Алматы

Жители жилого комплекса "Алма Сити-5" в Алматы на несколько часов остались без электричества из-за долгов обслуживающей компании перед поставщиком электроэнергии. Люди утверждают, что своевременно оплачивают коммунальные услуги и не понимают, почему последствия чужой задолженности коснулись всего дома.

Шесть часов без электричества

По словам жительницы комплекса Айданы Кулман, 9 июня электричество в доме отключили около 10 часов утра. Свет появился только после 16:00.

Сначала жители попытались выяснить причины отключения у представителей обслуживающей организации. По словам Айданы, там заявили, что произошла ошибка и вопрос якобы связан с судебным спором между компанией и поставщиком электроэнергии.

Позже в АО "Алатау Жарык Компаниясы" сообщили, что отключение связано с накопившейся задолженностью.

"Я своевременно оплачиваю все коммунальные услуги и никаких долгов не имею. Но без света остался весь дом", – рассказала жительница.

Жители требуют объяснить происхождение долга

По информации, распространявшейся в социальных сетях, общий долг жилого комплекса мог превышать 306 млн тенге.

Айдана Кулман считает, что жильцы имеют право знать, каким образом образовалась столь крупная задолженность.

"Куда ушли деньги? Откуда появился долг? Если жители платят коммунальные услуги, то кто должен объяснить образование такой суммы?" – задается вопросом она.

По словам женщины, подобные проблемы возникали и раньше. В течение прошлого года жильцы неоднократно сталкивались с перебоями электроснабжения, особенно во время дождей и сильного ветра.

Что ответили в акимате

В акимате Наурызбайского района подтвердили, что подача электроэнергии была ограничена по заявке энергоснабжающей организации в связи с наличием дебиторской задолженности.

При этом за подробными разъяснениями в районном акимате рекомендовали обращаться непосредственно в "Алатау Жарык Компаниясы".

Долг превысил 144 млн тенге: что ответил поставщик электроэнергии

В АО "Алатау Жарык Компаниясы" подтвердили факт отключения электроэнергии и объяснили его наличием крупной задолженности со стороны обслуживающей организации ТОО "Ком-Service".

По данным компании, предприятие на протяжении последних 12 месяцев не производило оплату за потребленную электроэнергию.

По состоянию на 10 июня сумма долга составила 144,6 млн тенге.

"В связи с наличием задолженности в соответствии с действующим законодательством и правилами пользования электрической энергией были применены меры по ограничению электроснабжения. Ограничения сохранятся до полного погашения задолженности", – сообщили в компании.

Сейчас поставщик электроэнергии продолжает работу по взысканию долга. Между тем жители комплекса требуют провести проверку и выяснить, каким образом образовалась многомиллионная задолженность, последствия которой затронули тысячи людей.