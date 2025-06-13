Когда одной из пассажирок на борту международного рейса Алматы — Лондон внезапно стало плохо, никто из окружающих не знал, насколько серьёзной окажется ситуация. Паника, скачок давления, нехватка воздуха. До ближайшей больницы —10 000 метров. Но рядом оказалась Салтанат Исагалиева — врач акушер-гинеколог из Алматы с 33-летним стажем. Та, кто обычно встречает новую жизнь, в этот день просто сохранила уже существующую. Подробности она раскрыла в интервью для BAQ.KZ.

33 года медицинской практики, более 10 тысяч родов, сотни экстренных ситуаций, тысячи благодарных женщин и новорождённых. Для акушера-гинеколога высшей категории Салтанат Исагалиевой медицина — не просто профессия, а смысл жизни.

Недавно она оказалась в центре внимания, когда прямо во время международного авиарейса из Алматы в Лондон спасла здоровье пассажирки, у которой резко ухудшилось состояние. Благодаря её действиям удалось избежать внеплановой посадки и стабилизировать жизненные показатели пациентки в воздухе — без доступа к больнице, аппаратуре и коллегам.

Это лишь один из эпизодов, который иллюстрирует, с каким спокойствием, уверенностью и профессионализмом врач справляется с задачами любой сложности. Но за этими поступками — годы ежедневной работы, учёбы, тревог и человеческих историй, которыми и живёт настоящая медицина.

"Примерно на сороковой минуте полёта ко мне подошёл пассажир — он знал, что я врач. Женщину уже пересадили в кресло, рядом были стюардесса и пассажир. Я увидела у неё полуобморочное состояние: жалобы на головокружение, нехватку воздуха, тахикардию. Холодный пот, тревожность, давление — 160 на 100. Сразу стало понятно: нужна быстрая помощь", — вспоминает Салтанат Кайратовна.

Несмотря на то, что её профиль — акушерство и гинекология, опыт и подготовка позволили мгновенно оценить состояние и действовать по алгоритму экстренной помощи. Слаженно, точно, без паники.

"Я дала гипотензивный препарат из бортовой аптечки, капли валокордина для снятия тревожности, валидол под язык. Попросила организовать подачу кислорода. Примерно через полчаса давление снизилось, пульс стабилизировался. Женщина уснула, и до самого приземления в Лондоне её состояние оставалось стабильным", — рассказывает врач.

Этот случай получил широкий отклик в СМИ, но для Салтанат Исагалиевой он не стал исключением. За десятилетия практики ей не раз приходилось оказывать помощь вне стен больницы — на улице, в транспорте, в самых неожиданных условиях. Она подчёркивает: врач остаётся врачом всегда, независимо от времени и места.

"Иногда помощь требуется в очереди в аптеке, иногда — прямо в автомобиле. Мы всегда действуем инстинктивно: видим, что человеку плохо — и включаемся. Это часть нашей профессии, и мы не отделяем её от обычной жизни. Я никогда не думаю: “Где я нахожусь?” — если вижу, что нужно вмешаться. Просто делаю всё, что должна", — объясняет она.

Один из самых удивительных случаев по словам врача, произошёл в самом начале карьеры: женщина поступила в родах, не проходив предварительного УЗИ.

"Поступила экстренно родильница в потужном периоде с очень большим животом. Она не стояла на учёте по беременности и не проходила УЗИ обследование. Мы начали принимать роды — родился первый ребёнок, но живот у женщины почти не уменьшился. Через некоторое время появился второй малыш. Но на этом всё не закончилось — родился и третий ребёнок", — вспоминает она.

Оказалось, это была тройня, о которой сама женщина даже не подозревала. Врач говорит, это был невероятный момент — и для неё, и для всей команды. К счастью, роды прошли успешно, и мама с тремя здоровыми детьми вскоре была выписана домой. Салтанат Исагалиева до сих пор вспоминает этот случай как урок готовности к неожиданному и как напоминание о настоящих медицинских чудесах.

Свой путь в медицину она начала, по сути, ещё в детстве — с мечты своей мамы. Та хотела, чтобы в семье появился врач, и эта идея незаметно, но прочно укоренилась. Когда настал момент выбора профессии, сомнений у Салтанат не было. А на пятом курсе медицинского университета она уже точно знала, в каком направлении хочет развиваться.

"Акушерство для меня — это не просто медицинская помощь. Это соприкосновение с моментом рождения жизни, с огромной ответственностью и хрупкой радостью. Когда ты помогаешь женщине безопасно пройти через роды, ты становишься частью этого чуда. И именно это ощущение каждый раз напоминает мне, зачем я в профессии. Я выбрала не просто специальность — я выбрала судьбу", — рассказывает медик.

Сегодня она не только практикует, но и обучает студентов, передаёт им навыки, знания и главное — отношение к профессии. Наставничество для неё стало логическим продолжением практики, в которой профессионализм всегда идёт рядом с человечностью.

"В нашей профессии важно не только обладать глубокими знаниями и профессиональными навыками, но и уметь оставаться человечным. Хороший врач — это, прежде всего, внимательный и чуткий человек. Особенно в акушерстве и гинекологии необходимо выстраивать доверительные отношения с пациенткой, уметь слушать и поддерживать. Поэтому я считаю, что истинный профессионал — это тот, кто умеет сочетать высокий уровень знаний с заботой, теплом и искренним участием" — отметила врач.

В День медицинского работника история Салтанат Исагалиевой — напоминание о том, что настоящий врач готов помогать в любой ситуации. Для своих пациенток и коллег она давно стала примером надёжности и профессионализма. А её поступок в небе лишь ещё раз показал: быть врачом — значит всегда быть рядом.